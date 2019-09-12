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Espreso.tvОбществоБалух о российской агрессии: "Злом зло не победишь"

Балух о российской агрессии: "Злом зло не победишь"


фото: Liga.net
Освобожденный пленник Кремля Владимир Балух поделился тем, что он осознал и понял в заключении

Об этом он рассказал в интервью Liga.

"За этот период пришло осознание, что Украина ни в коем случае не имеет права отвечать на их действия зеркально, как любят говорить в Кремле. Злом зло не победишь. За 3-4 дня до обмена в одной из книг я встретил высказывание Конфуция: "Если ты ненавидишь - значит, ты побежден". Это правда. Однако если бы мне 3 года назад кто-то такое сказал, я бы очень спорил. А теперь сразу согласился. Пережитое, пройденный путь позволил мне это осознать", - отметил Балух.

По словам уже бывшего политзаключенного, "чтобы одержать победу, нужно не ненавидеть, а научиться очень точно понимать саму природу их (России, - ред.) действий".

Напомним, что Балуха освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".

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