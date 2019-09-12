71% украинский довольны деятельностью Зеленского, 29% - Гончарука, - опрос

12 сентября, 2019, 13:37

Такие данные приводит социологическая группа "Рейтинг" по итогам опроса, проведенного среди украинцев.

Согласно результатам опроса, проведенного в течение 6-10 сентября 2019, 55% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 18% - в неправильном, 26% - не определились по этому вопросу.

Лучше оценивают направление развития страны на Западе и Юге, относительно хуже - в Центре и на Востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели "Слуги народа".

Зато сравнительно больше пессимизма наблюдается среди старших сторонников партий "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Так, 71% опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 11% - противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему. По сравнению с июлем уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в полтора раза.

29% положительно оценивают работу главы правительства Алексея Гончарука, с другой стороны 11% - отрицательно. Две трети еще не смогли дать оценки новому премьер-министру.

Работой новоизбранной Верховной Рады довольны 39% респондентов, недовольны - 16%. Затруднились оценить - 45%.