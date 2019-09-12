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Espreso.tvОбщество70% украинцев хотят расширения полномочий президента, 92% - за уменьшение количества нардепов, - опрос

70% украинцев хотят расширения полномочий президента, 92% - за уменьшение количества нардепов, - опрос


фото: apostrophe
Абсолютное большинство опрошенных украинцев поддерживает законодательные инициативы, которые рассматривает новая Верховная Рада

Такие данные приводит социологическая группа "Рейтинг " по итогам опроса, проведенного среди украинцев.

Согласно результатам опроса, проведенного в течение 6-10 сентября 2019 г., досрочное прекращение полномочий народного депутата за кнопкодавство и прогулы поддерживают 95% опрошенных, уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 - 92%, снятие депутатской неприкосновенности - 92%.

За предоставление законодательной инициативы гражданам Украины выступают 77% опрошенных украинцев, за расширение полномочий президента по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро и специализированных антикоррупционной прокуратуры - 70%.

Еще 70% поддерживают увеличение количества уполномоченных по правам человека (омбудсменов), 66% поддерживают закрепление в Конституции нормы о выборах народных депутатов по пропорциональной избирательной системе. Отмену адвокатской монополии поддерживают 62% респондентов.

  • Напомним, по данным опроса , 71% украинцев довольны деятельностью Зеленского, 29% - Гончарука
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