Зеленский лишил Логвинского ранга чрезвычайного и полномочного посла
11 сентября, 2019, 11:00
Президент Владимир Зеленский лишил дипломатического ранга "чрезвычайного и полномочного посла" бывшего народного депутата от "Народного фронта" Георгия Логвинского
Об этом говорится в указе президента №680.
"Отменить как изданный безосновательно указ президента Украины от 19 мая 2019 № 298 " О присвоении дипломатического ранга", - говорится в тексте.
В указе Порошенко № 298 речь шла о присвоении Георгию Логвинскому дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.
Также президент Зеленский лишил дипломатических рангов "чрезвычайных и полномочных послов" народных депутатов от "Европейской солидарности" Артура Герасимова и Владимира Арьева.
Все трое активно представляли Украину в Парламентской асамблие Совета Европы.
В 2017 году Логвинского избрали вице-президентом ПАСЕ.
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