 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский лишил Логвинского ранга чрезвычайного и полномочного посла

Зеленский лишил Логвинского ранга чрезвычайного и полномочного посла


фото: zik
Президент Владимир Зеленский лишил дипломатического ранга "чрезвычайного и полномочного посла" бывшего народного депутата от "Народного фронта" Георгия Логвинского

Об этом говорится в указе президента №680.

"Отменить как изданный безосновательно указ президента Украины от 19 мая 2019 № 298 " О присвоении дипломатического ранга", - говорится в тексте.

В указе Порошенко № 298 речь шла о присвоении Георгию Логвинскому дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

Также президент Зеленский лишил дипломатических рангов "чрезвычайных и полномочных послов" народных депутатов от "Европейской солидарности" Артура Герасимова и Владимира Арьева.

Все трое активно представляли Украину в Парламентской асамблие Совета Европы.

В 2017 году Логвинского избрали вице-президентом ПАСЕ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

11 сентября, 2019 среда

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать