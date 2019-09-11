Зеленский лишил Логвинского ранга чрезвычайного и полномочного посла

11 сентября, 2019, 11:00

Об этом говорится в указе президента №680.

"Отменить как изданный безосновательно указ президента Украины от 19 мая 2019 № 298 " О присвоении дипломатического ранга", - говорится в тексте.

В указе Порошенко № 298 речь шла о присвоении Георгию Логвинскому дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

Также президент Зеленский лишил дипломатических рангов "чрезвычайных и полномочных послов" народных депутатов от "Европейской солидарности" Артура Герасимова и Владимира Арьева.

Все трое активно представляли Украину в Парламентской асамблие Совета Европы.

В 2017 году Логвинского избрали вице-президентом ПАСЕ.