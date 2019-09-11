Зеленский лишил Арьева и Герасимова дипломатических рангов
11 сентября, 2019, 10:48
Президент Владимир Зеленский лишил дипломатических рангов "чрезвычайных и полномочных послов" народных депутатов от "Европейской солидарности" Артура Герасимова и Владимира Арьева
Об этом говорится в указе президента №680.
"Отменить как изданный безосновательно указ президента от 18 мая 2019 № 275" О присвоении дипломатических рангов" в части, касающейся присвоения дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла В.Арьеву и А.Герасиму", - говорится в тексте .
Арьев и Герасимов активно представляли Украину в Парламентской асамблие Совета Европы.
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