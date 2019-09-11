12 сентября аэропорт "Жуляны" возобновит работу

11 сентября, 2019, 14:35

В четверг, 12 сентября, аэропорт "Киев" ("Жуляны") возобновит работу после ремонта

Об этом сообщает пресс служба аэродрома в Facebook.

"Уже в 9.00, 12 сентября, то время, когда терминалы оживут и наполнятся пассажирами. Время, когда на взлетную полосу будут садиться самолеты. В итоге все, что запланировали, реализовали, все работы выполнены, последние доработки..", - говорится в сообщении.

Напомним, что аэропорт закрывали на 10 дней на реконструкцию, а именно на ремонт взлетно-посадочной полосы и части летного поля.