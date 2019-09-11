 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество12 сентября аэропорт "Жуляны" возобновит работу

12 сентября аэропорт "Жуляны" возобновит работу

В четверг, 12 сентября, аэропорт "Киев" ("Жуляны") возобновит работу после ремонта

Об этом сообщает пресс служба аэродрома в Facebook.

"Уже в 9.00, 12 сентября, то время, когда терминалы оживут и наполнятся пассажирами. Время, когда на взлетную полосу будут садиться самолеты. В итоге все, что запланировали, реализовали, все работы выполнены, последние доработки..", - говорится в сообщении.

Напомним, что аэропорт закрывали на 10 дней на реконструкцию, а именно на ремонт взлетно-посадочной полосы и части летного поля.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать