12 сентября аэропорт "Жуляны" возобновит работу
11 сентября, 2019, 14:35
В четверг, 12 сентября, аэропорт "Киев" ("Жуляны") возобновит работу после ремонта
Об этом сообщает пресс служба аэродрома в Facebook.
"Уже в 9.00, 12 сентября, то время, когда терминалы оживут и наполнятся пассажирами. Время, когда на взлетную полосу будут садиться самолеты. В итоге все, что запланировали, реализовали, все работы выполнены, последние доработки..", - говорится в сообщении.
Напомним, что аэропорт закрывали на 10 дней на реконструкцию, а именно на ремонт взлетно-посадочной полосы и части летного поля.
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