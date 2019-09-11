За день россияне на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины: били из гранатометов и стрелкового оружия

11 сентября, 2019, 20:33

В среду, 11 сентября, по состоянию на 19:00 российские оккупанты 5 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли позиции Объединенных сил у Богдановки по направлению Петровского из вооружения БМП, неподалеку Невельского по направлению Старомихайловки - из стрелкового оружия, под Новогнатовкой по направлению Докучаевска - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли украинские укрепления вблизи желобков по направлению Сентяновки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Зайцевого - из гранатометов различных систем.