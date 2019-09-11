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Espreso.tvМирИзраиль нанес массированные авиаудары по сектору Газа

Израиль нанес массированные авиаудары по сектору Газа


фото: REUTERS
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа через несколько часов после того, как в сторону Израиля были выпущены две ракеты
Об этом сообщает Армия обороны Израиля .

"Наши истребители нанесли 15 ударов по террористическим целям в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по И зра й лю", - говорится в сообщении.

Удары были нанесены по заводу по производству оружия, военно-морского комплекса и туннелях, используемым членами "Хамаса".

Вечером 10 сентября израильская система ПРО "Железный купол" перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа.

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