Израиль нанес массированные авиаудары по сектору Газа
11 сентября, 2019, 11:34
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа через несколько часов после того, как в сторону Израиля были выпущены две ракеты
Об этом сообщает Армия обороны Израиля .
"Наши истребители нанесли 15 ударов по террористическим целям в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по И зра й лю", - говорится в сообщении.
Удары были нанесены по заводу по производству оружия, военно-морского комплекса и туннелях, используемым членами "Хамаса".
Our fighter jets struck 15 terror targets in #Gaza in response to the rockets fired at #Israel earlier tonight.- Israel Defense Forces (@IDF) 11 сентября 2019 г.
Our targets included:
A weapons manufacturing site
A Hamas terror tunnel
We hold Hamas accountable.
Вечером 10 сентября израильская система ПРО "Железный купол" перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа.
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