Израиль нанес массированные авиаудары по сектору Газа

"Наши истребители нанесли 15 ударов по террористическим целям в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по И зра й лю", - говорится в сообщении.

Удары были нанесены по заводу по производству оружия, военно-морского комплекса и туннелях, используемым членами "Хамаса".

Our fighter jets struck 15 terror targets in #Gaza in response to the rockets fired at #Israel earlier tonight.



Our targets included:

A weapons manufacturing site

A Hamas terror tunnel



We hold Hamas accountable. - Israel Defense Forces (@IDF) 11 сентября 2019 г.

Вечером 10 сентября израильская система ПРО "Железный купол" перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа.