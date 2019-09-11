Изменения в закон о госзакупках могут лишить украинцев жизненно важных лекарств, - Супрун
Об этом на своей странице в Facebook написала бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Сегодня народные депутаты сделали шаг к тому, чтобы лишить украинцев жизненно важных лекарств и вакцин. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект" Об изменениях в Закон Украины "О публичных закупках", забыв упомянуть международные закупки. Благодаря этому формату закупок Украины впервые на 100 % обеспечена вакцинами, предусмотренными календарю прививок, а украинцы имеют доступ ко многим необходимых препаратов. Действие действующего законодательства позволяет международным организациям осуществлять закупки до марта 2020 года, но похоже, что это слишком далеко перспектива для планирования нового парламента ", - написала она.
Кроме того, Супрун отметила, что подписанию закона должна предшествовать работа в комитетах и с экспертной средой.
"Так устроены демократия и парламентаризм, что подписанию закона президентом предшествует работа в комитетах, дебаты, коммуникация законопроекта с экспертной средой и всеми сторонами процесса, внесения правок и оптимизация документа, коммуникация с медиа и клиентами тех или иных изменений. Только благодаря кропотливой работе можно получить действительно качественный закон. Соблюдать регламент - не опция, а обязанность народных депутатов ", - написала она.
- Напомним, Верховная Рада 10 сентября приняла за основу законопроект №1076, в котором предложена новая редакция закона о государственных закупках.
- Законопроект поддержали 310 народных депутатов на заседании во вторник при необходимых 226 голосах.
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