ВР может завтра рассмотреть прекращении полномочий членов ЦИК

11 сентября, 2019, 11:44

Представление Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии парламент может рассмотреть 12 сентября

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко (фракция "Слуги народа") на брифинге в среду, передает " Укринформ".

"Сегодня состоится комитет, на котором мы будем рекомендовать Верховной Раде рассмотреть этот вопрос. Какое решение примет комитет, пока неизвестно. Если этим решением поддержится представление президента, то досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК возможно уже и завтра (в четверг, 12 сентября - ред .) ", - сказала Загоруйко.

Она добавила, что о назначении новых кандидатур пока не идет, представление касается только прекращении полномочий членов действующей ЦИК.

Другой заместитель председателя комитета Александр Качура (фракция "Слуги народа") отметил, что назначение новых членов ЦИК является отдельной процедурой: должно быть внесено другое представление, которое будет рассматриваться на отдельных заседаниях профильного комитета и подкомитета.