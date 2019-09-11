Вероятный агент ЦРУ в окружении Путина оставил дом в США после публикаций о нем

11 сентября, 2019, 14:46

Возможный агент ЦРУ в администрации президента Владимира Путина Олег Смоленков, вероятно, выехал из дома в США после публикаций о нем в американских СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода.

Корреспондент издания приехал к дому, который, согласно публичным реестрам, принадлежит семье Смоленковых. Никто не ответил ему на звонок в дверь, окна дома плотно закрыты шторами.

Корреспонденту удалось пообщаться с местными жителями - многие из которых, как сказал ему один из соседей, являются бывшими или нынешними работниками ФБР США и военнослужащие.

Один из соседей сказал журналисту, что слышал, что в доме уже год живет российская семья. Это совпадает с данными журналистов, о том, что год назад семья россиян купила этот дом площадью 760 квадратных метров, оцененный в 925 тыс. долларов.

Также сосед отметил, что россияне оставили особняк после наступления темноты 9 сентября - сразу после того, как канал CNN, а затем и другие СМИ сообщили о завербованном ЦРУ высокопоставленном сотруднике Кремля.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские спецслужбы вывезли из России ценного информатора в правительстве страны.

Как отмечается, он в течение многих лет передавал ЦРУ информацию о Владимире Путине.

Позже "Коммерсант" сообщил, что речь может идти о бывшем чиновнике управделами президента РФ Олеге Смоленкове, который 14 июня 2017 г. с женой и тремя детьми отправился в отпуск в Черногорию и исчез.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Смоленков работал в Администрации президента РФ, но его должность не относилась к высшим и не предполагала контактов с президентом.