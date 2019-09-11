Вероятный агент ЦРУ в окружении Путина оставил дом в США после публикаций о нем
Об этом сообщает Радио Свобода.
Корреспондент издания приехал к дому, который, согласно публичным реестрам, принадлежит семье Смоленковых. Никто не ответил ему на звонок в дверь, окна дома плотно закрыты шторами.
Корреспонденту удалось пообщаться с местными жителями - многие из которых, как сказал ему один из соседей, являются бывшими или нынешними работниками ФБР США и военнослужащие.
Один из соседей сказал журналисту, что слышал, что в доме уже год живет российская семья. Это совпадает с данными журналистов, о том, что год назад семья россиян купила этот дом площадью 760 квадратных метров, оцененный в 925 тыс. долларов.
Также сосед отметил, что россияне оставили особняк после наступления темноты 9 сентября - сразу после того, как канал CNN, а затем и другие СМИ сообщили о завербованном ЦРУ высокопоставленном сотруднике Кремля.
Ранее телеканал CNN сообщил, что американские спецслужбы вывезли из России ценного информатора в правительстве страны.
Как отмечается, он в течение многих лет передавал ЦРУ информацию о Владимире Путине.
Позже "Коммерсант" сообщил, что речь может идти о бывшем чиновнике управделами президента РФ Олеге Смоленкове, который 14 июня 2017 г. с женой и тремя детьми отправился в отпуск в Черногорию и исчез.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Смоленков работал в Администрации президента РФ, но его должность не относилась к высшим и не предполагала контактов с президентом.
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
-
5 сентября, 2019 Виталий Портников: Антикоррупционный суд – не панацея
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви