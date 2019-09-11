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Espreso.tvОбществоВ Украине представили проект о людях, которые спасали евреев в годы Холокоста

В Украине представили проект о людях, которые спасали евреев в годы Холокоста


фото: Радіо Свобода
В Киеве 11 сентября открылась учебная выставка "По велению сердца. Аспекты спасения на оккупированных советских территориях в годы Холокоста", которая рассказывает о тех, кто спасал евреев в Украине, Литве и Беларуси

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Выставка создана Национальным мемориалом катастрофы и героизма "Яд Вашем" (Израиль), перевод на украинский язык осуществили специалисты Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (Украина).

Как сообщил координатор образовательных программ в международной школе изучения Холокоста (действует при "Яд Вашем") Фредерик Драчинский, мобильная выставка "По велению сердца ... "рассказывает истории людей, которые спасали евреев" в годы Холокоста во время нацистской оккупации Беларуси, Литвы и Украины. Рассчитана выставка для использования на занятиях (уроках) в старших классах школ и в высших учебных заведениях.

"Это люди, которые получили звание "Праведник народов мира", имели разные национальности и религиозные предпочтения, это были выходцы из различных социальных слоев, с разным уровнем образования - нет "стандартного праведника", люди имели разные мотивации, чтобы спасать евреев. Наша выставка рассказывает истории человечества и добра в сложные, трагические времена Холокоста ", - отметил специалист.

По его мнению, перевод мобильной выставки на украинский делает ее "доступной для использования в учебном процессе" в школах и вузах: сегодня Драчинский провел занятия (уроки) с привлечением выставки в двух киевских школах.

По данным "Яд Вашем", звания "Праведник народов мира" удостоены более 2500 украинцев за спасение евреев во время Второй мировой войны.

 

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