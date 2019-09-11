 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаВ столице подвели итоги десятого юбилейного конкурса напитков "Best Drink-2019"

В столице подвели итоги десятого юбилейного конкурса напитков "Best Drink-2019"

Дегустационная комиссия определила победителей среди 39 образцов девяти отраслевых предприятий Украины

Пять высших наград гран-при конкурса получил Золотоношский ликеро-водочный завод, представивший торговые марки "Статус", "Амстердам" и "Ямайка". "Феноменальный успех! Пять гран-при получила наша продукция. У меня даже все дипломы в руки не помещаются. Это очень приятно, это очень высокая оценка ", - делится впечатлениями президент ГК "Петрус" Людмила Русалина.

Образцы оценивали в соответствии с европейской системы по 100-балльной шкале методом слепой дегустации. В состав жюри вошли опытные украинские эксперты, выбирали победителей по критериям вкус, физико-химические показатели, свойства, внешний вид

Директор по качеству и контроля производственных процессов - Светлана Проценко говорит: для того, чтобы поддерживать статус лидера, компания постоянно развивается, работает над улучшением продукции: "На нашем предприятии внедрена и разработана система безопасности продукции, которая проходит контроль от входа сырья и материалов до конечного продукта на всех этапах производства ".

Компания не боится экспериментировать и выводить интересные продукты на рынок. Сейчас в мире набирают популярность продукты из конопли. Компания не смогла пройти мимо этого тренда и изготовила свой конопляный алкогольный напиток, который является абсолютно легальным.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать