В столице подвели итоги десятого юбилейного конкурса напитков "Best Drink-2019"
Пять высших наград гран-при конкурса получил Золотоношский ликеро-водочный завод, представивший торговые марки "Статус", "Амстердам" и "Ямайка". "Феноменальный успех! Пять гран-при получила наша продукция. У меня даже все дипломы в руки не помещаются. Это очень приятно, это очень высокая оценка ", - делится впечатлениями президент ГК "Петрус" Людмила Русалина.
Образцы оценивали в соответствии с европейской системы по 100-балльной шкале методом слепой дегустации. В состав жюри вошли опытные украинские эксперты, выбирали победителей по критериям вкус, физико-химические показатели, свойства, внешний вид
Директор по качеству и контроля производственных процессов - Светлана Проценко говорит: для того, чтобы поддерживать статус лидера, компания постоянно развивается, работает над улучшением продукции: "На нашем предприятии внедрена и разработана система безопасности продукции, которая проходит контроль от входа сырья и материалов до конечного продукта на всех этапах производства ".
Компания не боится экспериментировать и выводить интересные продукты на рынок. Сейчас в мире набирают популярность продукты из конопли. Компания не смогла пройти мимо этого тренда и изготовила свой конопляный алкогольный напиток, который является абсолютно легальным.
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