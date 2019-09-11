В составе СММ ОБСЕ 35 наблюдателей из РФ, - InformNapalm
11 сентября, 2019, 16:00
В составе СММ ОБСЕ по состоянию на 26 августа отмечено 35 наблюдателей - граждан Российской Федерации
Об этом сообщает InformNapalm.
"Надо учесть, что в составе СММ ОБСЕ по состоянию на 26 августа отмечено 35 наблюдателей - граждан Российской Федерации и 0 наблюдателей от Украины, это также может влиять на характер подачи информации и усиления лоби РФ", - говорится в сообщении.
InformNapalm предупреждает, что в отчетах миссии ОБСЕ становится все меньше информации о нарушениях на оккупированных территориях и появляется больше информации о территориях, подконтрольных Украине.
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