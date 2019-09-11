В России умер ученый, который совершил самосожжение в знак протеста против уничтожения языков коренных народов

11 сентября, 2019, 18:34

Удмуртский ученый, совершивший акт самосожжения, скончался в больнице

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Альберт Разин, который совершил акт самосожжения у здания Госсовета Удмуртии, скончался от полученных травм в 1-й республиканской клинической больнице, в которую он был доставлен.

"Житель Ижевска, который пытался покончить с собой у здания Госсовета Удмуртии, скончался от полученных травм. Об этом заявили в 1-й республиканской клинической больнице, в которую был доставлен пострадавший", - говорится в сообщении.

При этом издание не называет фамилии погибшего. Но из контекста следует, что речь идет именно об Альберте Разине.

Ранее в Ижевске у здания Госсовета российской республики Удмуртия 10 сентября произошел акт самосожжения, совершенный Альбертом Разиным, кандидатом философских наук, доцентом, заслуженным деятелем науки Удмуртской Республики. Перед самосожжением Разин держал плакат "Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть".

Было опубликовано обращение Разина к депутатам Госсовета Удмуртии с призывом изменить существующую ситуацию, что ведет к вымиранию языков коренных народов регионов РФ.

Год назад в России был принят новый закон об изучении родных языков. Согласно ему, теперь школьники и их родители в регионах смогут выбирать, какой язык считать родным, и, соответственно, отказываться от изучения национального языка или ее уроков. В регионах законопроект вызвал протест национальной интеллигенции, которая опасается, что национальные языки совсем перестанут изучать.