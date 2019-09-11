В ПриватБанк пришли люди с оружием, но это не обыски, - пресс-служба

11 сентября, 2019, 14:01

ПриватБанк подтверждает, что в их главный офис в Днепре пришли неизвестные вооруженные люди

Громадское сообщает, что пресс-секретар банка Инна Музычук подтвердила факт визита в банк неизвестных:

"Подтверждаю визит неизвестных с оружием. Обыска никакого не было", - заявила она.

В то же время издание НВ.Бизнес пишет со ссылкой на Пресс-службу банка, что Соборное отделение полиции города Днепра проводит обыски в центральном офисе ПриватБанка.

Также инвестиционный банкир Сергей Фурса написал в Facebook о полицейских обысках в государственном банке. Он это связывает с встречей олигарха Игоря Коломойского с президентом Зеленским во вторник, 10 сентября.

"Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный ПриватБанк", - говорится в сообщении Фурсы.