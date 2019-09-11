В ПриватБанк пришли люди с оружием, но это не обыски, - пресс-служба
Громадское сообщает, что пресс-секретар банка Инна Музычук подтвердила факт визита в банк неизвестных:
"Подтверждаю визит неизвестных с оружием. Обыска никакого не было", - заявила она.
В то же время издание НВ.Бизнес пишет со ссылкой на Пресс-службу банка, что Соборное отделение полиции города Днепра проводит обыски в центральном офисе ПриватБанка.
Также инвестиционный банкир Сергей Фурса написал в Facebook о полицейских обысках в государственном банке. Он это связывает с встречей олигарха Игоря Коломойского с президентом Зеленским во вторник, 10 сентября.
"Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный ПриватБанк", - говорится в сообщении Фурсы.
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