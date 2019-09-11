В Одессе офицеры Великобритании и США тренируют украинских военных

11 сентября, 2019, 11:58

На базе Военной академии (г. Одесса) начался учебный курс по штабному планированию для офицеров управления оперативного командования "Юг"

Об этом сообщает пресс служба Минобороны .

Обучение проводится в рамках мероприятий Международного сотрудничества по программе Вооруженных сил Великобритании "Orbital".

Курс проводить по направлениям оперативной подготовки и логистического обеспечения.

В течение недели офицеры оперативного командования "Юг" получат знания и подробно ознакомятся с техникой оперативного планирования, которая успешно действует в Вооруженных силах государств НАТО.

Этот курс происходит в ВСУ уже в пятый раз.