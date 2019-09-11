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Espreso.tvОбществоВ Одессе офицеры Великобритании и США тренируют украинских военных

В Одессе офицеры Великобритании и США тренируют украинских военных


фото: vaodesa.mil.gov
На базе Военной академии (г. Одесса) начался учебный курс по штабному планированию для офицеров управления оперативного командования "Юг"

Об этом сообщает пресс служба Минобороны .

Обучение проводится в рамках мероприятий Международного сотрудничества по программе Вооруженных сил Великобритании "Orbital".

Курс проводить по направлениям оперативной подготовки и логистического обеспечения.

В течение недели офицеры оперативного командования "Юг" получат знания и подробно ознакомятся с техникой оперативного планирования, которая успешно действует в Вооруженных силах государств НАТО.

Этот курс происходит в ВСУ уже в пятый раз.

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