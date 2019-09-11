В Одессе офицеры Великобритании и США тренируют украинских военных
11 сентября, 2019, 11:58
На базе Военной академии (г. Одесса) начался учебный курс по штабному планированию для офицеров управления оперативного командования "Юг"
Об этом сообщает пресс служба Минобороны .
Обучение проводится в рамках мероприятий Международного сотрудничества по программе Вооруженных сил Великобритании "Orbital".
Курс проводить по направлениям оперативной подготовки и логистического обеспечения.
В течение недели офицеры оперативного командования "Юг" получат знания и подробно ознакомятся с техникой оперативного планирования, которая успешно действует в Вооруженных силах государств НАТО.
Этот курс происходит в ВСУ уже в пятый раз.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-