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Espreso.tvОбществоВ МИД Эстонии раскритиковали идею главы МВД об отмене безвиза с Украиной

В МИД Эстонии раскритиковали идею главы МВД об отмене безвиза с Украиной

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что отмена безвизового режима для граждан Украины невозможна

Об этом сообщает ERR .

По его словам, отмена краткосрочного безвизового режима для украинцев со стороны Эстонской Республики неразумна.

"Односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии глупая и юридически невозможна. Кроме выполнения Украиной объективных условий [для введения режима], это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам поддержки интеграции Украины в Евросоюз ", - заявил Рейнсалу.

Также он отметил, что работающие в Эстонии украинцы в большинстве имеют рабочую визу.

"Для работы гражданам Украины необходимо иметь рабочую визу (Эстонии - ред.), и большинство украинцев, приезжающих сюда работать, ее имеют. Предотвращением злоупотреблений, связанных с визовыми нарушениями, должна заниматься полиция, и здесь надо навести порядок", - сообщил министр.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Эстонии Март Хельма высказался за запрет въезда в страну гражданам Украины, которые массово приезжают в Республику. По его словам, он осенью внесет законопроект, которым будет запрещен въезд в страну по безвизу.

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