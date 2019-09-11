В Монако арестован агент звезды "Реала"
Об этом сообщает Vrt.be
11 сентября Кристоф Хенротай, который является агентом бельгийского голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа, был арестован полицией в связи с подозрением в коррупции и отмывании денег при осуществлении трансферов. Задержание Хенротая произошло в Монако. После этого он был допрошен местными правоохранителями.
Хенротай мог успешно заниматься мошенничеством сразу в нескольких сделках. Сообщается, что задержание агента связано с обысками в "Андерлехт" и Федерации футбола Бельгии, состоявшихся в конце апреля этого года.
Кроме этого полиция уже успела провести обыски в четырех местах в Монако, двух в Бельгии и одном в Лондоне. Напомним, Хенротай является агентом таких футболистов, как Куртуа, Янник Феррейра-Карраско и Миральяс. Ранее он также представлял интересы Ромелу Лукаку и Даниэля ван Бюйтен.
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