В Киеве хотят возродить легендарный хоккейный клуб

11 сентября, 2019, 20:03

После завершения реконструкции комплекса Авангард в Киеве может возродиться и легендарный хоккейный клуб "Сокол"

Об этом сообщает sport.ua.

Легендарный киевский хоккейный клуб "Сокол" может быть восстановлен. Такое заявление сделал гендиректор Украинской Хоккейной Лиги Сергей Варламов.

"Были надежды, что Киев сможет подготовить команду, собрать хороший состав и найти спонсорские деньги для этого, но, к сожалению, в этом году мы снова остаемся без хоккейного клуба в столице. Сейчас проходит реконструкция хоккейного комплекса Авангард. Когда его запустят, то можно будет продвигаться по возрождению хоккейного клуба Сокол ", - сказал генеральный директор УХЛ.

Новый сезон чемпионата Украины по хоккею стартует 14-го сентября, в нем примут участие 6 команд.