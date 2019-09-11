В Конгрессе требуют проверить CNN из-за публикации о вывезенном из России шпионе

11 сентября, 2019, 12:01

Член Палаты представителей Конгресса США Даг Коллинз заявил о необходимости провести проверку телеканала CNN после публикации о вывезенного из России американском информаторе

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

"Думаю, это надо расследовать. Если ЦРУ публично выступает с комментарием, как они это сделали в этой ситуации, то это что-то, к чему нам стоит присмотреться", - отметил конгрессмен.

При этом он добавил, что не знает, "на чьей стороне" находится телеканал.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские спецслужбы вывезли из России ценного информатора в правительстве страны.

Как отмечается, он в течение многих лет передавал ЦРУ информацию о Владимире Путине.

Позже "Коммерсант" сообщил, что речь может идти про бывшего чиновника управделами президента РФ Олега Смоленкова , который 14 июня 2017 года с женой и тремя детьми отправился в отпуск в Черногорию и исчез.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Смоленков работал в Администрации президента РФ , но его должность не принадлежала к высшим и не предполагала контактов с президентом.