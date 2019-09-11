В Эстонии российского шпиона приговорили к пяти годам тюрьмы

11 сентября, 2019, 17:37

В Эстонии 29 августа вынесли приговор уличенному в шпионаже гражданину РФ, имя которого не раскрывается

Как сообщает Postimees, его обвиняли в совершении "ненасильственных дияй, направленных против государства".

Согласно решению Харьюского уездного суда, россиянина приговорили к пяти годам лишения свободы.

Кроме того, у него конфисковали 1,3 тысячи евро, "полученных преступным путем".

Российский шпион был задержан полицией безопасности (КаПо) в мае 2019 года, однако это дело не разглашалась и его подробности не известны.

По словам пресс-секретарь ведомства Харриса Пуусеппа, они не могут рассказать подробности обвинения, так как еще не закончили разбираться со всеми зацепками.

Также отмечается, что за последние несколько лет в Эстонии было задержано как минимум 15 человек, завербованных ФСБ и ГРУ.