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Espreso.tvМирВ Эстонии российского шпиона приговорили к пяти годам тюрьмы

В Эстонии российского шпиона приговорили к пяти годам тюрьмы

В Эстонии 29 августа вынесли приговор уличенному в шпионаже гражданину РФ, имя которого не раскрывается

Как сообщает Postimees, его обвиняли в совершении "ненасильственных дияй, направленных против государства".

Согласно решению Харьюского уездного суда, россиянина приговорили к пяти годам лишения свободы.

Кроме того, у него конфисковали 1,3 тысячи евро, "полученных преступным путем".

Российский шпион был задержан полицией безопасности (КаПо) в мае 2019 года, однако это дело не разглашалась и его подробности не известны.

По словам пресс-секретарь ведомства Харриса Пуусеппа, они не могут рассказать подробности обвинения, так как еще не закончили разбираться со всеми зацепками.

Также отмечается, что за последние несколько лет в Эстонии было задержано как минимум 15 человек, завербованных ФСБ и ГРУ.

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