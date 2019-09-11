В ЕСПЧ началось слушание дела "Украина против России"
11 сентября, 2019, 11:21
Европейский суд по правам человека начал слушания по межгосударственному делу "Украина против России" по обвинению к российской стороне в нарушении Европейской конвенции прав человека в аннексированном Крыму
Об этом сообщается на сайте суда.
Украину представляет заместитель министра юстиции Иван Лещина.
Украина подала заявление 13 марта 2014 года, украинская сторона ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
"Речь идет о нарушении ряда статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, включая право на жизнь, свободу слова и передвижения", - указывается в пресс-релизе.
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