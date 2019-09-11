В Чернигове депутат горсовета сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе

11 сентября, 2019, 15:52

После ДТП пешеход был госпитализирован в больницу с многочисленными телесными повреждениями, где впоследствии скончался

Об этом сообщает Нацполиция Черниговской области.

Чиновник, находившийся за рулем легковушки, сбил на пешеходном переходе жителя областного центра. Пешеход был госпитализирован в больницу с многочисленными телесными повреждениями, где впоследствии скончался.

Вечером 10 сентября в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим в одном из спальных районов Чернигова. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что водитель - депутат Черниговского городского совета, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель, по заключению врачей, был трезв.

Вследствие ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии скончался.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение) - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

"Виновник ДТП задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - добавили в Нацполиции.