В Чернигове депутат горсовета сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе
Об этом сообщает Нацполиция Черниговской области.
Чиновник, находившийся за рулем легковушки, сбил на пешеходном переходе жителя областного центра. Пешеход был госпитализирован в больницу с многочисленными телесными повреждениями, где впоследствии скончался.
Вечером 10 сентября в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим в одном из спальных районов Чернигова. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Правоохранители установили, что водитель - депутат Черниговского городского совета, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель, по заключению врачей, был трезв.
Вследствие ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии скончался.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение) - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
"Виновник ДТП задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - добавили в Нацполиции.
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