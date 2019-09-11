В августе инфляция в Украине замедлилась до 8,8%
Об этом сообщает пресс служба Национального банка .
"В августе 2019 потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,8% (9,1% - в июле). В месячном измерении цены снизились на 0,3%", - говорится в сообщении.
Таким образом фактический показатель инфляции приблизился прогноза НБУ, опубликованном в "инфляционном отчете" (июль 2019), но все еще превышает его из-за отклонения предыдущего месяца.
Незначительное отклонение обусловлено прежде всего высокими темпами роста цен на продукты питания. Кроме того, в августе цены на отдельные овощи и продукцию животного происхождения в дальнейшем росли несколько быстрее, чем ожидалось.
В то же время это отклонение было в значительной степени компенсировано благодаря другим компонентам: несколько ниже, чем ожидалось, базовой инфляцией, падением цен на топливо, а также стремительным замедлением роста административно регулируемых цен.
Базовая инфляция тоже замедлилась в годовом измерении в августе составила 7,2%.
Жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, сдерживал фундаментальное давление на цены, в частности через канал обменного курса. Больше всего это отразилось в ценах на непродовольственные товары, рост которых замедлился до 1,4% г / г.
В частности, сократились темпы роста цен на бытовую технику, мебель, товары для отдыха, фармацевтические товары, бытовую химию и тому подобное. Цены на одежду и обувь остались на уровне прошлого года, а стоимость автомобилей и компьютерной техники снизилась.
Отметим, ежеквартальный инфляционный отчет НБУ за июль 2019 прогнозирует снижение инфляции на конец 2019 до 6,3%, а к началу 2020 года - до 5% ± 1 п. п.
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