Усик поразил фото с великанами, с которыми спаррингует перед дебютом в супертяжелом весе
11 сентября, 2019, 14:42
Украинский боксер Александр Усик перед дебютом в супертяжелом весе спаррингует с американцами Маликом Скоттом и Райделлом Букером
Совместное фото с боксерами из США, которые существенно превосходят его по габаритам, Усик выложил в Instagram.
Скотт и Букер прибыли в тренировочный лагерь Усика в Калифорнии, где он готовится к дебютному бою в супертяжелом весе против Тайрона Спонга из Нидерландов.
Скотт является бывшим соперником действующего чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтея Уайлдера из США, кубинца Луиса Ортиса и украинца Вячеслава Глазкова. Букер в феврале прошлого года возобновил карьеру после 14-летнего перерыва.
Дебют Александра Усика в супертяжелом весе состоится 12 октября в Чикаго.
- 1 сентября Александр Усик заявил, что его первым соперником в супертяжелом весе станет бывший кикбоксер Тайрон Спонг из Нидерландов.
- 4 сентября Усик назвал сильные качества нидерландца Спонга, который станет его первым соперником в супертяжелом весе.
- 11 сентября промоутер Эдди Хирн объяснил, почему первым соперником украинца Александра Усика в супертяжелом весе станет бывший кикбоксер и боец MMA Тайрон Спонг из Нидерландов.
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