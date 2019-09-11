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Espreso.tvСпортУсик поразил фото с великанами, с которыми спаррингует перед дебютом в супертяжелом весе

Усик поразил фото с великанами, с которыми спаррингует перед дебютом в супертяжелом весе


фото: Instagram
Украинский боксер Александр Усик перед дебютом в супертяжелом весе спаррингует с американцами Маликом Скоттом и Райделлом Букером

Совместное фото с боксерами из США, которые существенно превосходят его по габаритам, Усик выложил в Instagram.

Скотт и Букер прибыли в тренировочный лагерь Усика в Калифорнии, где он готовится к дебютному бою в супертяжелом весе против Тайрона Спонга из Нидерландов.

Скотт является бывшим соперником действующего чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтея Уайлдера из США, кубинца Луиса Ортиса и украинца Вячеслава Глазкова. Букер в феврале прошлого года возобновил карьеру после 14-летнего перерыва.

Дебют Александра Усика в супертяжелом весе состоится 12 октября в Чикаго.

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