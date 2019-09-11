Украинским танкистам разработают костюм, который защищает от огня
Об этом сообщает пресс служба сухопутных войск ВСУ в Facebook.
Отмечается, что специальный костюм изготовлен из арамидных тканей, иначе говоря, самогасних. Эта ткань не плавится, имеет низкую теплопроводность и стабильную антистатиком. Под воздействием высоких температур костюмы становятся плотными, образуя прочную поверхность, что обеспечивает термическую изоляцию кожи.
По словам начальника отдела разработки спецзащитного снаряжения, такие свойства важны, чтобы в случае возникновения огня танкист за 10 секунд выбрался из боевой машины без ожогов.
Костюм танкисты будут одевать во время выполнения боевых задач. Всю партию планируют пошить в зеленом цвете. Предварительная стоимость костюма - около 6 тыс. грн.
Кроме защитного костюма для экипажей боевых машин, военно-исследовательские испытания прошли изделия для пожарных подразделений: шлемы, маски и перчатки.
Сейчас военнослужащие одной из танковых бригады тестируют боевой костюм для членов экипажа боевых машин.
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