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Espreso.tvОбществоУкраинским танкистам разработают костюм, который защищает от огня

Украинским танкистам разработают костюм, который защищает от огня

Главная задача, стоявшая перед разработчиками этого спецкостюма, - надежно защитить танкистов от огня

Об этом сообщает пресс служба сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Отмечается, что специальный костюм изготовлен из арамидных тканей, иначе говоря, самогасних. Эта ткань не плавится, имеет низкую теплопроводность и стабильную антистатиком. Под воздействием высоких температур костюмы становятся плотными, образуя прочную поверхность, что обеспечивает термическую изоляцию кожи.

По словам начальника отдела разработки спецзащитного снаряжения, такие свойства важны, чтобы в случае возникновения огня танкист за 10 секунд выбрался из боевой машины без ожогов.

Костюм танкисты будут одевать во время выполнения боевых задач. Всю партию планируют пошить в зеленом цвете. Предварительная стоимость костюма - около 6 тыс. грн.

Кроме защитного костюма для экипажей боевых машин, военно-исследовательские испытания прошли изделия для пожарных подразделений: шлемы, маски и перчатки.

Сейчас военнослужащие одной из танковых бригады тестируют боевой костюм для членов экипажа боевых машин.

 

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