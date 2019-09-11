Украинские десантники примут участие в учениях на военной базе США

11 сентября, 2019, 15:32

Военные учения, которые проводит командование сухопутных войск США, пройдут в Германии

Об этом сообщает пресс служба Министерства обороны Украины.

Участие в учениях примут военнослужащие 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и подразделения боевого обеспечения десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины. Учения пройдут на американской базе JMRC.

"В течение месяца, на военном полигоне вблизи города Хоэнфельс украинские десантники примут участие в ежегодных многонациональных учениях "Saber Junction - 2019", которые проводятся командованием сухопутных войск вооруженных сил США в Европе для оценки готовности одной из боевых бригад американских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Всего в учениях примут участие 8 тыс. военнослужащих из 13 стран, а также 900 единиц военной техники.