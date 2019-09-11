Украинские десантники примут участие в учениях на военной базе США
Об этом сообщает пресс служба Министерства обороны Украины.
Участие в учениях примут военнослужащие 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и подразделения боевого обеспечения десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины. Учения пройдут на американской базе JMRC.
"В течение месяца, на военном полигоне вблизи города Хоэнфельс украинские десантники примут участие в ежегодных многонациональных учениях "Saber Junction - 2019", которые проводятся командованием сухопутных войск вооруженных сил США в Европе для оценки готовности одной из боевых бригад американских вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Всего в учениях примут участие 8 тыс. военнослужащих из 13 стран, а также 900 единиц военной техники.
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