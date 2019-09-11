Украинская легкоатлетка Левченко с рекордом победила на престижных соревнованиях
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины .
Левченко на соревнованиях в Минске одолела планку на всех высотах с первой попытки и выиграла соревнования с результатом 2,02 м. Это стало новым личным достижением спортсменки и молодежным рекордом Украины. Второй в секторе для прыжков в высоту финишировала другая украинка - Ирина Геращенко, которая прыгнула на 1,98 м и опередила за попытками действующую чемпионку мира Марию Ласицкене из России.
Сборная Европы в матчевой встрече набрала 724,50 очков и победила команду США, в активе которой 601,50 очко.
An absolutely flawless performance from Team Europe's Yuliya Levchenko in the high jump.- European Athletics (@EuroAthletics) September 10, 2019
Seven first time clearances from 1.87m all the way through to a lifetime best of 2.02m! #TheMatch pic.twitter.com/l2rlMcKtTt
- Напомним, 11 августа Юлия Левченко выиграла золотую медаль в прыжках в высоту на командном чемпионате Европы по легкой атлетике.
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