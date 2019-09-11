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Espreso.tvСпортУкраинская легкоатлетка Левченко с рекордом победила на престижных соревнованиях

Украинская легкоатлетка Левченко с рекордом победила на престижных соревнованиях


фото: REUTERS
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в матчевой встрече Европа - США - и побила личный рекорд

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины .

Левченко на соревнованиях в Минске одолела планку на всех высотах с первой попытки и выиграла соревнования с результатом 2,02 м. Это стало новым личным достижением спортсменки и молодежным рекордом Украины. Второй в секторе для прыжков в высоту финишировала другая украинка - Ирина Геращенко, которая прыгнула на 1,98 м и опередила за попытками действующую чемпионку мира Марию Ласицкене из России.

Сборная Европы в матчевой встрече набрала 724,50 очков и победила команду США, в активе которой 601,50 очко.

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