Украинец проплыл 900 км по Днепру и установил национальный рекорд

11 сентября, 2019, 16:16

За 35 дней пловец Михаил Романишин проплыл 900 км по Днепру, что является рекордом для Украины

Об этом сообщает xsport.

Украинский пловец Михаил Романишин стал автором уникального для Украины рекорда, он за месяц и пять дней проплыл 900 км по Днепру. 5 августа спортсмен начал свой заплыв на границе Украины с Беларусью, а 10 сентября завершил марафон в Херсоне. Основная цель заплыва - пропаганда спорта и экологии.

"Я получал удовольствие, ведь видел, какая красивая наша страна. Однако, очень разочаровала экологическая ситуация. Я видел, что сбрасывается в Днепр, часто чувствовал очень неприятный аромат. Это ужасно", - признался рекордсмен.

Заплыв также прокомментировал заслуженный тренер Украины Карен Абрамов, и рассказал подробности физического состояния спортсмена.

"Я представлял, как это трудно, но не думал, что будет настолько трудно. На начальном этапе после преодоления Киевского моря у Михаила поднялась температура до 38,5. Проект был под угрозой. Я очень сильно переживал. Такая неприятность произошла из-за холодной и грязной воды, а также из-за стрессовой ситуации, большихх нагрузок", - заявил Абрамов.