Украинец проплыл 900 км по Днепру и установил национальный рекорд
Украинский пловец Михаил Романишин стал автором уникального для Украины рекорда, он за месяц и пять дней проплыл 900 км по Днепру. 5 августа спортсмен начал свой заплыв на границе Украины с Беларусью, а 10 сентября завершил марафон в Херсоне. Основная цель заплыва - пропаганда спорта и экологии.
"Я получал удовольствие, ведь видел, какая красивая наша страна. Однако, очень разочаровала экологическая ситуация. Я видел, что сбрасывается в Днепр, часто чувствовал очень неприятный аромат. Это ужасно", - признался рекордсмен.
Заплыв также прокомментировал заслуженный тренер Украины Карен Абрамов, и рассказал подробности физического состояния спортсмена.
"Я представлял, как это трудно, но не думал, что будет настолько трудно. На начальном этапе после преодоления Киевского моря у Михаила поднялась температура до 38,5. Проект был под угрозой. Я очень сильно переживал. Такая неприятность произошла из-за холодной и грязной воды, а также из-за стрессовой ситуации, большихх нагрузок", - заявил Абрамов.
- В Одессе в субботу, 7 сентября 2019 года, стартовали международные соревнования по плаванию на открытой воде Oceanman Odessa-2019. Такой чемпионат проходит в городе уже второй раз.
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