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Espreso.tvВойна с РФУкраина доказывает в ЕСПЧ, что Россия начала агрессию в Крыму в феврале 2014-го

Украина доказывает в ЕСПЧ, что Россия начала агрессию в Крыму в феврале 2014-го

Представители Украины говорят, что Россия несет ответственность за нарушения на полуострове с февраля 2014 года

Об этом сообщает Украинская правда.

Такую аргументированную позицию при рассмотрении дела выразил Бен Эммерсон, британский юрист, входящий в юридическую команду Украины.

"В этот день российские силы открыто ворвались в Крым по воздуху, по морю и по земле. Они блокировали и обездвижили украинские военные части... В 4 утра российский спецназ штурмовал Верховный совет Крыма, а впоследствии депутатов под дулом оружия привели к зданию парламента", - описал он ситуацию тех дней, добавив и другие конкретные примеры действий, которыми Россия взяла под контроль Крым.

"Очевидно, что Россия получила эффективный контроль с 27 (февраль 2014), когда установила военные блокпосты по Крыму", - заявил, в частности, он.

Несколько часов назад Российская Федерация изменила официальную позицию относительно даты, когда она получила контроль над Крымским полуостровом. Теперь Россия готова признать оккупацию с 18 марта 2014 года.

"До 18 марта всю ответственность за соблюдение прав человека несет Украина", - отметил уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Галперин.

 

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