Тренер сборной Португалии пообещал Украине проблемы на финише отбора Евро-2020

11 сентября, 2019, 13:37

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что его команда ставит цель опередить Украину и финишировать первой в группе B в квалификации чемпионата Европы-2020

Об этом тренер заявил после победы в отборочном матче Литвой со счетом 5: 1, сообщает официальный сайт УЕФА .

По словам Сантуша, впереди у португальцев четыре матча, а значит, есть все шансы опередить украинский и финишировать в группе первыми.

"Мы победили в этом матче, потому что просто были лучше. Нам удалось сохранить темп своей игры после победы в Сербии, иначе все это не имело бы смысла. Сборная Португалии стала ближе к Евро-2020. Впереди нас ждут еще четыре матча, и это шанс достигать новых побед и занять первое место в группе ", - сказал Сантуша.

После четырех игр сборная Португалии занимает второе место в группе B с 8 очками и отстает от команды Украины, которая сыграла на матч больше, на 5 пунктов.

Следующий матч отборочного турнира Евро-2020 Португалия проведет 11 октября вдлма против Люксембурга.