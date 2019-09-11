Тренер сборной Португалии пообещал Украине проблемы на финише отбора Евро-2020
Об этом тренер заявил после победы в отборочном матче Литвой со счетом 5: 1, сообщает официальный сайт УЕФА .
По словам Сантуша, впереди у португальцев четыре матча, а значит, есть все шансы опередить украинский и финишировать в группе первыми.
"Мы победили в этом матче, потому что просто были лучше. Нам удалось сохранить темп своей игры после победы в Сербии, иначе все это не имело бы смысла. Сборная Португалии стала ближе к Евро-2020. Впереди нас ждут еще четыре матча, и это шанс достигать новых побед и занять первое место в группе ", - сказал Сантуша.
После четырех игр сборная Португалии занимает второе место в группе B с 8 очками и отстает от команды Украины, которая сыграла на матч больше, на 5 пунктов.
Следующий матч отборочного турнира Евро-2020 Португалия проведет 11 октября вдлма против Люксембурга.
- 10 сентября футболист сборной Португалии Криштиану Роналду забил 4 гола в ворота сборной Литвы и стал лучшим бомбардиром в истории квалификации чемпионатов Европы.
- Напомним, сборная Украины 10 сентября пропускала очередной тур отбора Евро-2020 и сыграла в товарищеском матче вничью 2: 2 с Нигерией.
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