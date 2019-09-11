Трамп продлил действие санкций за иностранное вмешательство в выборы в США

11 сентября, 2019, 10:16

Американский президент Дональд Трамп на год продлил действие указа, предусматривающего санкции против иностранных лиц и организаций, которые будут пытаться вмешаться в выборы в США

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

"Хотя не было никаких доказательств того, что иностранное государство изменило результаты или подсчет голосов на любых выборах в Соединенных Штатах, иностранные государства исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с распространением цифровых технологий масштаб и интенсивность угрозы иностранного вмешательства возросли.

"Способность лиц, находящихся полностью или в значительной степени за пределами США, вмешиваться или подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе с помощью несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и кампаний или тайного распространения пропаганды и дезинформации по-прежнему представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политики США. Поэтому я решил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, был объявлен в исполнительном указе 13848 об угрозе иностранного вмешательства или подр иву доверия общественности к выборам в Соединенных Штатах ", - говорится в послании.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.