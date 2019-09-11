Трагедия 11 сентября 2001 года: Трамп ввел санкции против подозреваемых в терроризме

11 сентября, 2019, 09:23

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против "широкого круга террористов и их сторонников"

Об этом сообщает министерство финансов США, передает Радио Свобода .

Среди тех, кого касаются ограничительные меры - 15 лиц и организаций, связанных с экстремистскими группировками "Хамас", "Аль-Каида", "Исламское государство", а также иранским Корпусом стражей исламской революции.

В США все эти организации были признаны террористическими.

Отмечается, что указ о расширении санкций подписал президент США Дональд Трамп к 18-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года.

Напомним, что 18 лет назад - 11 сентября 2001 года - произошли масштабные теракты в истории: 19 боевиков "Аль-Каиды" захватили 4 пассажирских самолета, 2 из них направили в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, после чего так называемые "башни -близнюкы "рухнули. Еще один влетел в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился в Пенсильвании.

Серия атак в течение 102 минут унесла жизни почти трех тысяч человек. Среди погибших - 12 украинцев по происхождению.