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Espreso.tvОбществоТекуча, Янивци и Гуляй Поле: Рада переименовала четыре села

Текуча, Янивци и Гуляй Поле: Рада переименовала четыре села

11 сентября Верховная Рада в рамках декоммунизации и по просьбе жителей переименовала четыре села в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях

Об этом сообщает издание LB.ua.

В частности, село Ивановка Любашевского района Одесской области, где проживают 162 человека, постановлением №2093 переименовали в Янивци.

Село переименовали из-за создания Любашевской общины, куда вошло две Ивановки. Одной Ивановке решили вернуть историческое название - Янивци, которое оно имело до 1946 года. Название происходит от фамилии местного помещика Яновского.

Село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области переименовано в Гуляй Поле в соответствии с законом о декоммунизации (постановление №2094).

Ведь, по информации Украинского института национальной памяти, Рябуха был первым главой созданного большевиками сельсовета и погиб "от рук кулаков" в ходе продразверстки. Гуляй Поле - историческое название этого населенного пункта. Сейчас там проживает всего 86 человек.

Также, согласно закону о декоммунизации, село Мелиховка Нововодолажского района Харьковской области постановлением №2095 изменило название на Николаевку.

По информации Украинского института национальной памяти, в 1920 году село Леновка в честь большевика Мелехова было переименовано в Мелиховка. Мелехов был командиром "отряда по борьбе с кулацким бандитизмом" и погиб в ходе продразверстки.

Помимо того, по просьбе местных жителей, переименовали село Текучи Косовского района Ивано-Франковской области. Село переименовали в село Текуча (постановление №2096).

Речь идет о возвращении населенному пункту исторического названия, поскольку название Текучи появилось только в 1987 году. Во всех исторических материалах с 1620 года до середины XX в. этот населенный пункт назывался Текуча. Населения Текучей - 1415 жителей.

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