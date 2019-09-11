Сутки на Донбассе: 19 обстрелов, 6 раненых

11 сентября, 2019, 07:50

10 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили ранения, а еще два - боевые травмы.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.