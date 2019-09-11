Сутки на Донбассе: 19 обстрелов, 6 раненых
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили ранения, а еще два - боевые травмы.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
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