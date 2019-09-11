11 сентября, 2019, 12:46

Освобожден от российской тюрьмы украинский журналист Роман Сущенко собственноручно снял плакат # волюСущенку с фасада информационного агентства

Об этом сообщает "Укринформ".

Собственный корреспондент "Укринформа" Роман Сущенко 7 сентября вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ.

Романа Сущенко 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года осудил Сущенко до 12 лет заключения в колонии строгого режима.

До освобождения Сущенко призвали Госдеп США, ЕС, Европарламент, ОБСЕ, ПАСЕ, в комитетах ООН, Сейм Польши, МИД Литвы. На заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене США и ЕС выступили с призывом освободить Сущенко.

С заявлениями в поддержку Украинской выступали такие организации, как "Репортеры без границ", Международная федерация журналистов, Комитет защиты журналистов, ЮНЕСКО, EANA, Хельсинская комиссия США, международное объединение писателей ПЕН-клуба. Кроме того, в разных городах мира периодически проходили акции за освобождение Сущенко и других украинских политзаключенных.

Сущенко был награжден орденом "За мужество" 3-й степени. Также он стал лауреатом премии Национального союза журналистов Украины за защиту свободы слова. Кроме того, жюри российской премии имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок" наградило его орденом Сахарова "За мужество".