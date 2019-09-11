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Espreso.tvОбществоСущенко рассказал о трех самых тяжелых эпизодах в заключении

Сущенко рассказал о трех самых тяжелых эпизодах в заключении

Для незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко в неволе в России самыми тяжелыми были три дня

Об этом он рассказал в интервью "Укринформа".

"Самым трудным было несколько. Конечно, это был первый день, когда все так неожиданно произошло, и этот стресс такой бешеный. Когда я понял, что уже все, приехали. И боялся, у меня не очень высокий болевой порог, поэтому наибольший страх был - что я там не выдержу, когда начнется физическое воздействие", - поделился Сущенко.

Второй самый сложный день, по его словам, был, когда в СИЗО "Лефортово" произошло самоубийство.

"По статье о наркотиках один узник сидел в изоляторе как раз напротив моей камеры. И вечером, когда надзиратели собирали мусор, и у нас было открыто окошко для питания, слышим визг: человек повесился. И больше всего меня поразил не сам факт смерти, а то, что его тело вывозили на тех же тележках, из которых нам раздавали еду", - рассказал журналист.

Еще один сложный период, по ощущениям Сущенко, - этапирование в колонию.

"... И третий случай - это этапирование (в колонию) в "столыпине", когда нас набили в вагон как сельди на целых 28 часов, и Кировский централ. Поймите, я 2 года фактически находился в изоляции, был ограничен в общении - адвокат, консул и сосед. И тут я попадаю в вагон "столыпин" ... Меня вывозят из "Матросской тишины", а из другого изолятора - "Медведков" - 13 закаленных мужиков, у части из них - не первая ходка. Я, когда увидел эту массу людей, понял, что компания не из веселых. Ожидая каких-то движений, я эти 28 часов, пока мы из Москвы ехали, фактически не спал ", - сказал Сущенко.

 

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