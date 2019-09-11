Сущенко планирует продать свои рисунки из тюрьмы, чтобы поддержать политзаключенных в РФ
Об этом Роман Сущенко рассказал во время пресс конференции, передает Еспресо.TV .
"Учитывая те условия, в которых я находился, одной воображением обойтись невозможно. Я не настолько гениальный человек, чтобы можно было по памяти рисовать какие-то рисунки. Поэтому я пользовался листовками, которые мне присылали, на них даже были изображения наших украинских художников. Единственное, что я это по-своему интерпретировал, поскольку там акварель, а я использовал шариковую ручку и другие природные красители ", - поделился Сущенко.
Так, бывший политзаключенный подписался несколько изданий, в том числе и украинское "Зеркало недели". У них были приложения с цветными фотографиями, рекламы и тому подобное.
"И я использовал этот визуальный ряд: несколько европейских столиц, какие интересные кадры. Я их интерпретировал по-своему", - рассказал он.
Журналист также сообщил, что ему в колонию написала письмо одна немецкая художница, которая поддерживает наших политзаключенных.
"Понимая мою жажду визуального ряда, она начала мне присылать вырезки из старинных журналов", - отметил Сущенко.
Ему присылали родные личные фото из Франции. Все еще стало основой для рисунков заключенного.
"По поводу дальнейшей судьбы этих работ у меня есть такая идея - провести благотворительный аукцион и средства использовать для того, чтобы поддержать наших политзаключенных и их семьи, их детей", - добавил он.
Выставки рисунков Сущенко, которые он создал в течение 2016-2019 годов во время заключения в СИЗО "Лефортово" в Москве и в колонии в Кировской области, состоялись в Киеве, Брюсселе, Варшаве, Париже, Кишиневе, Нью-Йорке, Гданьске, Страсбурге и Праге.
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