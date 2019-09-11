Сухо и +28: синоптик спрогнозировала на четверг "Украинская осеннее чудо"

11 сентября, 2019, 12:05

Антициклон Friederike над Атлантикой втянет в свою систему восточный антициклон и практически вся континентальная Европа будет лежать в солнечной погоде, будет сухо и тепло

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

В Украине, в четверг, 12 сентября, ожидается ясная теплая погода с температурой воздуха + 25 + 30 градусов.

"В Киеве в четверг погода получит метеорологический Оскар - солнечно, сухо и около 28 градусов. В пятницу вся эта, подсвеченная солнцем и огненными ноготками, роскошь продлится", - рассказала Наталья.

Синоптик предупредила, что в субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, Украина пересекать холодный атмосферный фронт, пройдут дожди и похолодает.

"Поэтому прогуливайте уроки, лекции, с озабоченным лицом говорите начальству, что вам немедленно нужно к нотариусу и быстро - в ближайший парк или берег реки. Потому что такое украинское осеннее чудо не часто повторяется", - написала Диденко.