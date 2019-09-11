Совет НБУ утвердил принципы денежно-кредитной политики на 2020 год
Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook .
Согласно утвержденным планам, целью денежно-монетарной политики остается поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. П., А НБУ может использовать все законодательно определенные средства денежно-кредитной политики.
Нацбанк будет продолжать придерживаться политики плавающего курса, поскольку монетарная политика не направлена на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.
В 2020 году НБУ будет использовать гибкость режима инфляционного таргетирования, чтобы заботиться о влиянии монетарных решений на экономический рост.
При снижении инфляционного давления и улучшении ожиданий НБУ будет смягчать монетарную политику, способствуя таким образом экономическому росту.
Учетная ставка в реальном выражении будет постепенно снижаться в последующие годы до нейтрального уровня. Также будут снижаться и номинальные процентные ставки банков.
В отдельные периоды инфляция может отклоняться от установленной цели из-за влияния факторов, находящихся вне непосредственным влиянием монетарной политики НБУ.
"Национальный банк будет продолжать придерживаться своего обязательства избегать любых форм фискального доминирования над монетарной политикой, в том числе прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов", - написал Данилишин.
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