Совет НБУ утвердил принципы денежно-кредитной политики на 2020 год

11 сентября, 2019, 11:11

Совет Национального банка утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу

Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook .

Согласно утвержденным планам, целью денежно-монетарной политики остается поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. П., А НБУ может использовать все законодательно определенные средства денежно-кредитной политики.

Нацбанк будет продолжать придерживаться политики плавающего курса, поскольку монетарная политика не направлена на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.

В 2020 году НБУ будет использовать гибкость режима инфляционного таргетирования, чтобы заботиться о влиянии монетарных решений на экономический рост.

При снижении инфляционного давления и улучшении ожиданий НБУ будет смягчать монетарную политику, способствуя таким образом экономическому росту.

Учетная ставка в реальном выражении будет постепенно снижаться в последующие годы до нейтрального уровня. Также будут снижаться и номинальные процентные ставки банков.

В отдельные периоды инфляция может отклоняться от установленной цели из-за влияния факторов, находящихся вне непосредственным влиянием монетарной политики НБУ.

"Национальный банк будет продолжать придерживаться своего обязательства избегать любых форм фискального доминирования над монетарной политикой, в том числе прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов", - написал Данилишин.