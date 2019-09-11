Смерть во время секса в командировке французский суд признал "несчастным случаем на производстве"

11 сентября, 2019, 22:40

Француз по имени Ксавье умер от остановки сердца, когда занимался сексом с незнакомкой в гостиничном номере. Парижский суд квалифицировал смерть как "несчастный случай на производстве", потому что смерть произошла во время командировки работника и обязал выплатить семье компенсацию

Об этом сообщает BBC-Украина.

Представители фирмы настаивали, что, находясь в номере, мужчина не выполнял рабочие обязанности, компания не нести за его смерть никакой ответственности.

Однако, суд такие аргументы не убедили. По французским законам, работодатель отвечает за любые ситуации, которые могут случиться с их работником во время командировки.

"Работодатель обеспечивает социальную защиту работника в течение всего периода его командировки - безотносительно к обстоятельствам", - говорится в судебном приговоре.

Фамилию умершего не разглашают - известно лишь, что его звали Ксавье. Известно, что он работал инженером в компании TSO, которая специализируется на обслуживании железной дороги.

Стоит отметить, что мужчина умер еще в 2013 году, однако приговор этой по делу вынесли только сейчас.