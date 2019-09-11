Смерть во время секса в командировке французский суд признал "несчастным случаем на производстве"
Об этом сообщает BBC-Украина.
Представители фирмы настаивали, что, находясь в номере, мужчина не выполнял рабочие обязанности, компания не нести за его смерть никакой ответственности.
Однако, суд такие аргументы не убедили. По французским законам, работодатель отвечает за любые ситуации, которые могут случиться с их работником во время командировки.
"Работодатель обеспечивает социальную защиту работника в течение всего периода его командировки - безотносительно к обстоятельствам", - говорится в судебном приговоре.
Фамилию умершего не разглашают - известно лишь, что его звали Ксавье. Известно, что он работал инженером в компании TSO, которая специализируется на обслуживании железной дороги.
Стоит отметить, что мужчина умер еще в 2013 году, однако приговор этой по делу вынесли только сейчас.
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