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Espreso.tvОбществоСчетная палата проверит работу МЗ во времена Супрун

Счетная палата проверит работу МЗ во времена Супрун


фото: zn.ua
Счетная палата проведет проверку деятельности Министерства здравоохранения Украины за 2016-2019 год

Об этом написала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"На прошлой неделе Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования получил просьбу обратиться в Счетную палату для проведения аудита деятельности Министерства здравоохранения Украины в 2016-2019 годах. Комитет решительно поддержал такое предложение большинством голосов", - сообщила она в соцсети.

"МЗ Украины - это единственное Министерство, в котором попросили провести аудит последних трех лет работы. Такая избирательность свидетельствует о четкой задаче создать основания для выдуманных уголовных преследований и давления на меня и членов нашей команды. Потеря миллиардных потоков - вещь, которую не прощают", - отметила Супрун.

Также экс-министр добавила, что предложение расширить период проверки МЗУ на времена правления Богатыревой, Мусия и Квиташвили почему-то было проигнорировано.

  • За время работы Супрун в Минздраве Украины, Счетная палата осуществляла 15 аудитов. Для сравнения, во время работы Богатыревой в Министерстве произошло 5 проверок. Ни одна из них не касалась закупок лекарств.
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