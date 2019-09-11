Счетная палата проверит работу МЗ во времена Супрун

11 сентября, 2019, 14:45

Счетная палата проведет проверку деятельности Министерства здравоохранения Украины за 2016-2019 год

Об этом написала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"На прошлой неделе Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования получил просьбу обратиться в Счетную палату для проведения аудита деятельности Министерства здравоохранения Украины в 2016-2019 годах. Комитет решительно поддержал такое предложение большинством голосов", - сообщила она в соцсети.

"МЗ Украины - это единственное Министерство, в котором попросили провести аудит последних трех лет работы. Такая избирательность свидетельствует о четкой задаче создать основания для выдуманных уголовных преследований и давления на меня и членов нашей команды. Потеря миллиардных потоков - вещь, которую не прощают", - отметила Супрун.

Также экс-министр добавила, что предложение расширить период проверки МЗУ на времена правления Богатыревой, Мусия и Квиташвили почему-то было проигнорировано.