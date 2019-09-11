Сборная США сенсационно проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ по баскетболу
11 сентября, 2019, 16:37
В четвертьфинальном матче чемпионата мира по баскетболу, команда США сенсационно уступила сборной Франции со счетом 79:89
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На чемпионате мира по баскетболу-2019, который сейчас проходит в Китае состоялась сенсация. Главный фаворит турнира - сборная США неожиданно покинула соревнования на стадии четвертьфинала, уступив сборной Франции со счетом 79:89.
В полуфинальном матче французы сыграют с аргентинцами. А в другой паре Испания разыграет путевку в финал с победителем пары Австралия - Чехия. Полуфинальные матчи состоятся 13 сентября, а матч за третье место и финал 15 сентября.
Check out the highlights as @FRABasketball pick up a momentous victory over @USABasketball to advance to the #FIBAWC Semi-Finals! pic.twitter.com/GVQsMsDP67- Basketball World Cup (@FIBAWC) September 11, 2019
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