Сборная США сенсационно проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ по баскетболу

11 сентября, 2019, 16:37

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по баскетболу, команда США сенсационно уступила сборной Франции со счетом 79:89

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На чемпионате мира по баскетболу-2019, который сейчас проходит в Китае состоялась сенсация. Главный фаворит турнира - сборная США неожиданно покинула соревнования на стадии четвертьфинала, уступив сборной Франции со счетом 79:89.

В полуфинальном матче французы сыграют с аргентинцами. А в другой паре Испания разыграет путевку в финал с победителем пары Австралия - Чехия. Полуфинальные матчи состоятся 13 сентября, а матч за третье место и финал 15 сентября.