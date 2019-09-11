Сборная Англии пропустила быстрый гол с 26 шагов

11 сентября, 2019, 12:08

Сборная Англии по футболу в отборе Евро-2020 пропустила гол от команды Косово на 34-й секунде игры

Об этом сообщает BBC .

Сборная Англии пропустила от Косово в матче отборочного турнира Евро-2020 уже на 34-й секунде. Отличился хавбек "Лацио" Валон Бериша. Для англичан это самый быстрый пропущенный мяч за последние 26 лет. Несмотря на это, команда Гарета Саутгейта победила 5: 3.

В ноябре 1993 года Англия пропустила самый быстрый гол в истории - в отборе чемпионата мира-1994 игрок сборной Сан-Марино Давиде Гуалтьери поразил ворота англичан на 8-й секунде.