Сборная Англии пропустила быстрый гол с 26 шагов
11 сентября, 2019, 12:08
Сборная Англии по футболу в отборе Евро-2020 пропустила гол от команды Косово на 34-й секунде игры
Об этом сообщает BBC .
Сборная Англии пропустила от Косово в матче отборочного турнира Евро-2020 уже на 34-й секунде. Отличился хавбек "Лацио" Валон Бериша. Для англичан это самый быстрый пропущенный мяч за последние 26 лет. Несмотря на это, команда Гарета Саутгейта победила 5: 3.
В ноябре 1993 года Англия пропустила самый быстрый гол в истории - в отборе чемпионата мира-1994 игрок сборной Сан-Марино Давиде Гуалтьери поразил ворота англичан на 8-й секунде.
- 10 сентября футболист сборной Португалии Криштиану Роналду забил 4 гола в ворота сборной Литвы и стал лучшим бомбардиром в истории квалификации чемпионатов Европы.
- Напомним, сборная Украины 10 сентября пропускала очередной тур отбора Евро-2020 и сыграла в товарищеском матче вничью 2: 2 с Нигерией.
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