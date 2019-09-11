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Espreso.tvОбществоРоссийский террорист Гиркин заявил об "измене" среди боевиков "ДНР"

Российский террорист Гиркин заявил об "измене" среди боевиков "ДНР"

Бывший главарь террористов Игорь Гиркин заявил о потере позиции оккупантами в "хуторе Петровском"

Об этом со ссылкой на пост экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"1-й корпус" народной милиции ""ДНР" оставил без боя хутор Петровский, где раньше 5 лет держал позиции", - написал Гиркин.

"Оказывается" измена "бывает не только у нас !!! По словам Стрелкова-Гиркина, орки оставили свои позиции ...", - отметил офицер в своем комментарии к скриншоту поста Гиркина.

 

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