Российский террорист Гиркин заявил об "измене" среди боевиков "ДНР"

11 сентября, 2019, 19:15

Бывший главарь террористов Игорь Гиркин заявил о потере позиции оккупантами в "хуторе Петровском"

Об этом со ссылкой на пост экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"1-й корпус" народной милиции ""ДНР" оставил без боя хутор Петровский, где раньше 5 лет держал позиции", - написал Гиркин.

"Оказывается" измена "бывает не только у нас !!! По словам Стрелкова-Гиркина, орки оставили свои позиции ...", - отметил офицер в своем комментарии к скриншоту поста Гиркина.