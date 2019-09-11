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Espreso.tvОбществоРада сформировала украинскую делегацию в ПАСЕ

Рада сформировала украинскую делегацию в ПАСЕ

Парламент сформировал постоянную делегацию Верховной Рады Украины в Парламентскую ассамблею Совета Европы

Об этом сообщила член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко (фракция "Европейская солидарность"), передает "Интерфакс-Украина".

В составе делегации 12 членов и 12 заместителей членов делегации: 14 народных депутатов (семь членов и семь заместителей, - ред.) из фракции "Слуга народа", по два от фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность "," Голос "и группы "За будущее".

Член профильного комитета Мария Ионова ( "Европейская солидарность") отметила, что руководитель делегации пока не выбран.

Она пояснила, что главу делегации выбирают ее члены.

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