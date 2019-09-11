Рада призвала ПАСЕ не признавать членов делегации России, которых "выбрали" в Крыму

11 сентября, 2019, 20:15

Верховная Рада Украины призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы на январской сессии не поддерживать членов делегации Российской Федерации, избранных на незаконных местных выборах в Крыму 8 сентября

Об этом говорится в принятом парламентом заявлении о непризнании легитимности так называемых местных выборов в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

"Призываем членов Парламентской ассамблеи Совета Европы осудить во время очередной октябрьской сессии ПАСЕ 2019 года проведение незаконных выборов на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), воздержаться в рамках январской сессии ПАСЕ 2020 года от поддержки полномочий членов парламентской делегации РФ, которые были избраны голосами жителей временно оккупированного Крыма в ходе незаконных выборов, и находятся под санкциями Европейского Союза ", - отмечается в документе.