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Espreso.tvОбществоРада приняла закон об изменениях в приватизации госимущества в целом

Рада приняла закон об изменениях в приватизации госимущества в целом


фото: tsn
Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №1037 "О внесении изменения в закон" О приватизации государственного и коммунального имущества "

311 народных депутатов поддержали соответствующий проект закона в первом чтении, а 313 согласились голосовать "за" в целом, передает Еспресо.TV

Законом предусматривается исключить статью №9 Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" и признать утратившим силу постановление Верховной Рады "О Контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации".

В соответствии со статьей 89 Конституции ВР для осуществления законопроектной работы, подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к ее полномочиям, исполнения контрольных функций в соответствии с КУ создает из числа нардепов комитеты.

Кроме того, в рамках своих полномочий Рада может создавать временные специальные комиссии для подготовки и предварительному рассмотрения вопросов, а для проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес, образовывать временные следственные комиссии.

Вместе с тем, статьей 9 закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" установлено, что в целях обеспечения контроля за осуществлением приватизации, соблюдением законодательства Украины о приватизации и анализа ее последствий из числа депутатов образуется Специальная контрольная комиссия ВР по вопросам приватизации. Положение о Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации и ее состав утверждаются парламентом.

"Следовательно, статья 9 закона" О приватизации государственного и коммунального имущества "противоречит Конституции Украины, в частности ее статьям 85 и 89, по которым создание специальных контрольных комиссий к полномочиям Верховной Рады Украины не отнесено", - говорится в пояснительной записке.

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