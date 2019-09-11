Рада приняла в первом чтении законопроект о финансовой реструктуризации

11 сентября, 2019, 21:30

11 сентября Верховная Рада в первом чтении приняла изменения в законы по совершенствованию проведения финансовой реструктуризации

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

За соответствующее решение проголосовали 302 народных депутата.

"Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации". Принятый законопроект устраняет недостатки действующего законодательства и вносит изменения в законы "О финансовой реструктуризации", "Об ипотеке" и "Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений", - говорится в сообщении.

Кроме того, документ предусматривает проведение совместной процедуры финансовой реструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами, но имеют разных кредиторов. Также положениями законопроекта предполагается продлить действие Закон Украины "О финансовой реструктуризации" на шесть лет.

Помимо того, применение норм закона должно уменьшить регуляторные препятствия для осуществления финансовой реструктуризации денежного обязательства и хозяйственной деятельности должников, а также способствовать полному применению средств реструктуризации со стороны банков.